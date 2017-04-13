敘利亞問題 王毅：美俄應加強溝通 政治解決
敘利亞問題引發美俄關係惡化，中國外交部長王毅13日表示，對敘利亞形勢近來再度緊張感到憂慮，他強調中方堅決反對任何使用化學武器的非法行徑，認為敘利亞的主權和領土完整應當得到維護和尊重，並呼籲美俄加強溝通與協商，重申政治解決是唯一可行途徑。
日前中美元首「習川會」期間，美國向敘利亞發射了59枚戰斧飛彈，以報復日前發生的化學武器襲擊平民事件，讓敘利亞局勢升溫；習近平於12日與川普通電話中，表明任何使用化武的行為都不被接受，希望聯合國能團結一致解決敘利亞問題。
據中國外交部官網消息，王毅13日被問及敘利亞情勢時，進一步表示，中方堅決反對任何使用化學武器的非法行徑，對此予以強烈譴責。中方支持對在敘發生的化武事件進行獨立、全面調查，以便得出可靠結論。如果採取行動，則應在聯合國框架下，並恪守《聯合國憲章》宗旨以及國際關係基本準則。中方在聯合國安理會有關討論中堅持協商一致，並為此努力到最後一分鐘。我們始終主張安理會應維護團結，形成共識。
王毅指出，敘利亞的主權和領土完整應當得到維護和尊重。敘利亞自身的問題應本著敘人主導的原則，由敘利亞人民在今後的政治進程中自主作出選擇；他並強調，政治解決仍是唯一可行的正確途徑，並敦促有關各方，特別是美俄之間加強溝通協調，避免衝突對抗。
王毅也呼籲國際社會保持團結，繼續支持聯合國發揮主管道作用。中國政府敘利亞問題特使解曉岩，近期還將訪問有關國家，就敘局勢同各方深入交換意見，積極發揮建設性作用。
(旺報)
關鍵字：敘利亞
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。