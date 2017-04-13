不設防的國防部!男子翻牆闖入還開臉書直播
離譜的國防部，完全不設防！疑似有精神方面問題的吳姓男子今天下午3時，自國防部博愛營區4號門側邊翻牆入營，還一邊開臉書直播，期間更與不明所以的官兵打招呼，臉書直播約12分鐘多，國防部監控中心才覺得有異狀通報憲兵逮捕。轄區警方把他帶回派出所，家人趕來後打119將他強制送醫治療。
目前國防部尚未提告，因男子已在5時許送至三軍總醫院北投分院的精神科治療，警方也未有進一步偵辦動作。
據了解，31歲吳姓男子自稱健身教練，今天一路直播，先指名要找網路知名健身教練單挑，一度驚動警方，之後又晃到北市大直的國防部，翻牆進入。
離譜的是，男子在營區內像逛大街，沒被攔阻盤查，更持續臉書開直播，還與路上官兵打招呼。吳男因為口渴，和裡面的人官兵說：「長官你好，可以喝一杯水嗎？」，並謊稱自己是剛報到人員，對方則回說可以到福利社購買，完全沒識破。
約12分鐘後國防部才發現通報逮人。因涉及營區內機密，該影片已被刪除。
男子疑似有精神疾病，直播影片一度脫口而出：「要刺殺國防部長」，由於近來傳出大陸可能對台發動奇襲「斬首」我國軍政要員，男子說詞一度引發臆測；但初步了解他是台灣籍，非陸客，闖國防部應無政治動機。
(中時)
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