全聯老總挨轟道歉 李富城「我們失言了」酸爆年輕人

全聯老總失言道歉，李富城發表看法。(取自李富城臉書)

徐重仁今日為失言道歉。(本報系資料照，郭吉銓攝)

全聯總裁徐重仁前天在新書發表會談到年輕人低薪議題，一句「年輕人很會花錢」引發年輕網友不滿，他稍早也在全聯臉書道歉，坦言自己失言，資深氣象主播李富城剛剛也在臉書跟著徐重仁認錯，不過內容卻是再次酸了年輕人一臉。

李富城在臉書PO文，「我們是失言了，我們不了解年青人，現在的年青人，想法不一樣，當年我們是努力想如何成為中產階級，現在是想怎樣能讓中產階級跟我一樣窮，我那個年代，聯考350分沒學校可讀，現在是35分可上大學，是的我們錯了，錯到沒替年青人設想。」

李富城一席話引發網友正反兩極評論，「徐重仁說的很正確啊…現代的年青人真的是花錢不手軟，工作又計較…是說真話，何須道歉」、「可嘆是，時移勢遷。景物依舊，人事非。李伯伯一語中的。誠如佛家語，富貴難修行」、「老人家頗酸」。

(中時電子報)