集結產官學 南華首推永續發展與綠色科技

南華大學舉辦首屆永續發展與綠色科技研討會。(南華大學提供)

南華大學於日前舉辦「2017第一屆永續發展與綠色科技研討會」，並號召產官學界，首推台灣永續發展與綠色科技的發展。

南華大學永續中心積極推動碳盤查，預計10年內達到全世界第一所「近零碳排放大學校園」，並輔導鄰近社區，推動建立永續發展及環教場域，使南華大學成為重要環境教育中心；今年9月也將成立全國唯一的「永續綠色科技碩士學位學程」，培育永續發展的高級綠領人才。

永續綠色科技碩士學位學程籌備處洪耀明主任表示，研討會內容包括專題演講、永續農業及永續國土保育論壇，有近30篇永續發展相關論文發表，並有多家廠商展示其永續產品，提供產官學的交流平台，並將邀集綠色環保精英進行論文發表，論文將印成專書，作為日後推動永續發展與綠色科技的重要文獻。

南華大學將在11月24至26日與香港化學生物及環境工程學會(HKCBEES)聯合舉辦3場國際研討會，推動成立國際永續發展綠色科技及友善農業學會，盼透過國際學者與國際組織的經驗交流，讓永續環境教育能在國內扎根，啟發產官學界，並鼓舞全民，以行動來保護、改善生態環境，共同為地球永續盡一份心力。

(中時)