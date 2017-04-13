小型車路考5月上路 這項目最常被扣分

路考民眾開自排教練車上路，進行道路駕駛考試。（廖素慧攝）

嘉義區監理所所長劉英標進行簡報。（廖素慧攝）

雲嘉南區駕訓班業者及相關單位參加觀摩會。（廖素慧攝）

5月1日起正式實施普通小型車道路駕駛考照，嘉義區監理所今天在嘉義高工駕訓場辦理雲嘉南區觀摩會，公布1年試辦期間44家駕訓班822人路考結果，路邊停車、變換車道未打方向燈是最常被扣分的項目。

嘉義區監理所所長劉英標簡報指出，該所自去年3月至今年3月試辦道路考照，嘉義、雲林、台南、麻豆等地共44家駕訓班參加，822人路考，473人及格，及格率57.54%。

而常被扣分的路考項目排行榜前3名是，路邊停車、變換車道未打方向燈占38.2%、未繫安全帶17.7%、未轉頭察看後視鏡11.8%，此外，上下車未兩段式開車門、擦撞安全島、岔路行駛前未轉頭察看車輛及行人、行駛中車輛壓實線等項目也入列。

(中時)