台中多處地下道與路橋功成身退 盧秀燕與民眾紀錄歷史
「再會了，我的記憶」立法委員盧秀燕13日下午與民眾冒雨到北屯區東山路地下道等地，向即將功成身退的地下道、平交道及陸橋道再見，拿著牌子拍照留念。盧秀燕表示，邀請民眾在交通安全無虞的前提下，能拍下這台中市民共同回憶的最後身影，留下歷史紀錄。
台中市鐵路高架化工程完工後，15日起將陸續封路填平24個地下道、拆除17處平交道及3座陸橋，這些交通設施在中市交通扮演重要的角色，更是台中市民日常生活重要的交通記憶。
盧秀燕近日發起「向大臺中地下道&平交道說再見~拍照留影活動」，提醒民眾在交通安全前提下，要盡快拍下即將拆除的地下道、陸橋的照片及影片，昨天還邀請地方民眾先後到北屯區東山路地下道、北區興進路平交道等處，與即將功成身退的交通設施合影留念。
台中市今天下午下起雨來，參與的民眾熱情不減，有的穿雨衣、有的撐傘，還拿著寫著「BYE 東山地下道」、「再會了，我的記憶」等牌子合影留念。
盧秀燕說，東山路地下道交通流量非常大，長360米、深度近6米的20米雙向單車道，上下班時間每小時多達2千多輛車通行，她雖然期待地下道及平交道盡快拆除填平，以解決交通壅塞問題，但心中仍感依依不捨。民眾表示：東山路地下道陪著台中市民走過半世紀之久，已成為生活點滴，即將被填平還真的有點不捨。
噹！噹！火車通過平交道時的響聲，是台中市民長期來的回憶，盧秀燕和參與活動的民眾表示，這樣場景雖不再，但記憶將會留在心中。
(中時)
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