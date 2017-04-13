德安班機衝出跑道 旅客獲5千元紅包壓驚

德安航空班機下午降落蘭嶼機場時突然衝出跑道，撞上邊坡護欄，所幸人員無恙。（圖／民航局提供）

德安航空一架DHC-6-400機型飛機，今天下午在蘭嶼機場降落時衝出跑道撞上邊坡護欄，造成引擎與機鼻受損，所幸旅客17人（含一名嬰兒）與機組員2人無恙。德安航空董事長兼總經理郭自行表示，乘客中有人膝蓋和小腿碰撞到前座，但沒有明顯外傷，只是難免受到一些驚嚇，已發給每位旅客紅包5000元壓驚。

郭自行說，這架飛機是從台東豐年機場飛往蘭嶼，降落時疑似突然吹來一陣側風，使飛機偏離跑道，滑過草地後碰到護欄才停下來。從受損的情形來看必須要修理一段時間，目前德安有4架同型飛機，主要是飛綠島、蘭嶼等離島航線，暫時少一架恐會影響調度。

民航局則說，德安航空公司班次DHC-6-400型機/B-55571號機由台東飛往蘭嶼機場，於今日16時32分降落蘭嶼機場13跑道時，疑似失控衝出跑道，撞上機場旁護欄。該班機上共有人員19人（機師2人、隨機機務1人、乘客成人15人、嬰兒1人），事發後，旅客均在機組人員協助下順利疏散。初步檢視，有2名旅客有腳踝不適情況，其中1人因腿部原即有打鋼釘，已安排前往蘭嶼衛生所檢查。

事件發生後，民航局台東航空站、蘭嶼航空站與當地消防單位，立即於16時35分成立緊急處理小組，民航局於16時40分成立緊急應變小組，並要求德安航空應做好旅客安置工作。

至目前為止，原訂搭乘末班機往台東8名旅客，已由德安安排住宿，明日再安排搭機或搭船前往台東；明日13時前由台東搭機前往蘭嶼5班班機旅客，德安航空亦一一聯繫中，告知明日航班可能異動，並提供船班資訊供旅客參考。

至於事件發生原因，目前由飛航安全調查委員會與民航局共同調查中，民航局人員已抵達台東，明日將前往蘭嶼，配合飛安會人員展開調查。

(中時)