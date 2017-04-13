馬英九被訴洩密明首開庭 全新律師團迎戰

引爆「9月政爭」的司法關說案，台北地檢署上月依刑法洩密等3罪，起訴前總統馬英九，台北地方法院明(14)日下午兩點半首次開庭。馬英九組新律師團，委任曾幫他辯護台北市長特別費無罪確定的吳至格，與李宜光、蔡茂松等3位律師，全力爭取無罪判決。

據了解，明日庭訊馬英九會做無罪答辯，充分說明原委，庭訊結束後也會對媒體發言。

北院明日下午，是由曾審理夜店殺警案的法官唐玥主審。北檢起訴馬英九，認定最高檢察署前特偵組2013年查辦司法關說案，同年8月31日，馬英九聽取時任檢察總長黃世銘的專案報告後，將應祕密事項的關說案報告內容，洩漏給前行政院長江宜樺、前總統府副祕書長羅智強2人知悉。同年9月4日，再教唆黃世銘將偵查機密報告交付江宜樺，涉犯刑法洩密罪、通訊保障及監察法、個人資料保護法等3罪。馬英九成為繼李登輝、陳水扁後，第3位遭起訴的卸任國家元首。

馬英九因司法關說案，遭立委柯建銘自訴洩密等罪，今年3月28日一審判決無罪。本件北檢起訴洩密案，馬英九沒有委請自訴案無罪律師團繼續辯護，另委請3位律師組律師團辯護。

新律師團成員，包括曾參與馬英九市長特別費案辯護，獲無罪確定的吳至格、2004年國內首件總統大選選舉無效、當選無效訴訟，國民黨委任律師李宜光，以及法訓所20期結業的資深檢察官，轉任律師曾受「馬大姐」馬以南委任的蔡茂松等3人。

(中時)