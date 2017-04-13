飛行場發證未事前溝通 賽嘉部落將提訴願

日前屏東縣政府發給賽嘉飛行場無動力飛行場證，但鄰近的賽嘉部落認為，縣府未事先取得部落同意或參與，將提行政訴願訴訟。（潘建志攝）

日前屏東縣政府發給賽嘉飛行場，全台第一張由官方簽核的無動力飛行場證，但鄰近的賽嘉部落認為，飛行場的道路及空域都是賽嘉部落排灣族傳統領域，縣府卻未依《原住民族基本法》諮商取得部落同意或參與，將提行政訴願訴訟，甚至不排除封山。

屏東縣政府日前發給賽嘉飛行場無動力飛行場證，核可航線與輕航機航道重疊，也只能於每日上午10點至下午2點放飛，試飛3個月後再視營運狀況進行調整。業者蘇沛倫也直呼興奮，表示爭取了8年終於拿到證照。

但附近的賽嘉部落卻認為，整個發照過程中，都未取得部落同意或參與，更沒有和居民分享相關利益，完全不尊重在地居民。三地門鄉代表會主席鍾富來說，飛行傘的降落場、起飛點及相關道路、空域，都是賽嘉部落排灣族傳統領域。

縣議員車牧勒薩以說，縣府發照過程部落完全不知情，事前也未和部落溝通。做為主管機關，縣府應該依法督導業者，和部落進行諮商取得同意，並建立回饋機制。部落已在座談會中要求縣府兩周內召開部落會議，取得部落同意，否則將提行政訴願訴訟。

縣府發言人黃建嘉表示，縣府發照過程經過一定的審查程序，一切都符合法律，對於居民尋求法律途徑提出訴願及行政訴訟，縣府表示尊重。

(中時)