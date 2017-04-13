洪秀柱南下左營拜票 包水餃分享眷村住戶

爭取連任的國民黨主席洪秀柱（中）13日南下高雄左營果貿社區拜票，她親自包水餃並將煮熟水餃分享給排隊的眷村支持群眾品嘗。（王錦河攝）

爭取連任的國民黨主席洪秀柱（左二）13日南下高雄左營果貿社區拜票，她向支持者逐一握手致意。（王錦河攝）

爭取連任的國民黨主席洪秀柱（中）13日南下高雄左營果貿社區拜票，她親自將下鍋煮好的水餃撈起分享給眷村支持群眾品嘗。（王錦河攝）

爭取連任的國民黨主席洪秀柱（中）13日南下高雄左營果貿社區拜票，她親自包水餃分享給眷村支持群眾品嘗。（王錦河攝）

爭取連任的國民黨主席洪秀柱13日南下高雄左營果貿社區拜票，她親自包水餃分享給眷村支持群眾品嘗。（王錦河攝）

爭取連任的國民黨主席洪秀柱13日南下高雄左營果貿社區拜票，她親自包水餃分享給眷村支持群眾品嘗。（王錦河攝）

爭取連任的國民黨主席洪秀柱13日南下高雄左營果貿社區拜票，眷村住戶親自包水餃分享給眷村支持群眾品嘗。（王錦河攝）

爭取連任的國民黨主席洪秀柱13日傍晚南下高雄左營果貿社區拜票，由於感冒失聲她並未說話，只親切向支持群眾逐一握手打招呼，她還親自包高麗菜水餃並將煮熟水餃分享給排隊的眷村支持群眾品嘗，也藉此幫高麗菜果農促銷菜，吸引不少眷村住戶排隊捧場。

(中時)