3男街頭大打出手 警方追查中

昨（12日）晚10時，新北市中和區景新街3名男子疑因債務糾紛發生口角，進而鬥毆，路過的民眾翁男見狀，熱心上前制止，3人隨即離開現場，翁男則向警方報案。

中和警方獲報後趕赴，但當事人均已離開，警方調閱監視器，發現2名男子圍毆1男，目前警方已掌握駕駛租賃車的沈姓男子涉案，查出於4月5日租車，迄今尚未還車，正積極循線通知到案說明。

(中時)