查扣物遺失 無罪被告可國賠
冤獄有刑事補償費，刑事被告如果無罪確定，卻要不回原遭扣押的「犯罪工具」與「不法所得」，也可以申請國賠，曾有地檢署未保管好查扣的鋼材，而被判得賠無罪被告174萬元。也有員警監守盜調包變賣扣押物而被判刑，警局並得負賠償責任。
嘉義地檢署曾偵辦一侵占案，查扣了一批價值174萬餘元的不鏽鋼線材，並責付水上分局保管。被告夫婦最後獲無罪判決，要求返還該批價值不斐的鋼材。誰料，該批鋼材竟不知去向，無罪被告只好聲請國賠，雖然是警方弄丟這批鋼材，但因查扣單位是嘉義地檢，所以法官判嘉義地檢得賠償174萬多元。
苗栗縣警局則曾偵辦一起違反《山坡地保育法》的案件，起扣挖土機一部，最後被告也獲無罪宣判定讞，要求強制執行發還挖土機，才發現該挖土機被李姓交通員警串聯外人調包變賣，兩人朋分所得。
該李姓員警非但被依貪汙罪判了6年，經無罪被告提出國賠之訴，苗栗縣警局也被判得賠償該挖土機遭員警偷竊變賣時的價值120萬元。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，根據《國家賠償法》第8條規定，賠償請求權，自請求權人知有損害時，因2年不行使而消滅，自損害發生時起，逾5年者亦同。
(中時)
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