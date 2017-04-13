中市萬安演習軍民聯防 災害防救演練逼真
嗚！嗚！中市13日下午1時30分啟動今年軍民聯合防空萬安40號演習。警報響起，街道人車疏散。擔任指揮官的副市長張光瑤前往北區區公所、五權國中，視察模擬敵軍空襲大火等自救、戰災及師生避難等演練，過程緊湊逼真，在30分鐘內順利完成。
中市今天下午1時30分響起萬安40號警報，街道進行人車疏散、交通管制，張光瑤同時在北區區公所聽取警察局對演習重點項目簡報、民防管制中心連線視訊執行「防情傳遞、警報發放」演練，國家災害防救科技中心(NCDR)「災害訊息廣播平臺」介接系統也同步發送相關簡訊給使用3G、4G行動電話民眾。
張光瑤等一行驅車前往五權國中，一路街道車輛及行人均淨空，抵達學校聽取校方避難簡報後，師生並於地下避難空間做避難防災演練。隨後，一行人再返回北區區公所，視察民防團的自救編組及戰災演練，現場並模擬敵軍空襲發生大火，相關單位加入滅火行列、警消人員派出雲梯車搶救頂樓待援民眾，醫護人員則緊急在現場開設臨時醫護站，搶救傷患。
張光瑤致詞表示，平常有準備，遇到狀況就不會驚嚇，若能減少受災損失，就很有價值；擔任副統裁官的警政署副署長官政哲肯定演練表現，他指出，中市團隊在演練過程中發揮統合戰力與協調精神。
(中時)
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