花蓮釣客遇浪襲落海 搶救無效身亡

釣客落海不幸身亡。(八二大隊提供)

花蓮縣豐濱鄉13日中午傳出釣客落海，警消接獲消息立即出動馳援，在中午12時46分搶救上岸，但救起時已無呼吸心跳，經現場CPR後，立即轉送部立花蓮醫院豐濱分院進行急救，但仍是在下午2時06分仍宣告不治。

昨日中午12時許，海巡署八二大隊接獲港口派出所轉通報，豐濱鄉豐港橋岸際一名釣客失足落海，立即通報石梯、新社安檢所及大隊部攜帶救援裝備及蒐證器材前往現場實施搜救並聯繫豐濱消防隊前往現場協處。

海巡署八二大隊表示，抵達現場後，發現落海民眾距岸約10公尺處礁岩區載浮載沉，因路徑地勢十分險峻，救難人員以協力方式躍入海中，千辛萬苦才將落海的釣客拉起，經過現場人員CPR＋AED電擊急救後，轉送豐濱分院搶救，但不幸的是最後仍在下午2時06分仍宣告不治。

落海的51歲黃姓釣客是台東縣長濱鄉人，該釣客沒穿救生衣，身上穿襯衫T恤、牛仔褲，第八二岸巡大隊也提醒民眾，民眾於岸際或港邊從事水域遊憩活動時應注意自身安全，如需任何協助，立即以118專線與本署人員聯繫，海巡署將第一時間趕赴現場救援，確保人民生命財產安全。

(中時)