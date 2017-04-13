李明哲案 陸委會籲對岸：勿作口舌之爭
針對李明哲案，陸委會副主委兼發言人邱垂正13日表示，相信對岸能在法律與人道考量下妥善處理李明哲案，呼籲對岸盡速說明案情，「不要再作無意義的口舌之爭」。
邱垂正13日在例行記者會上表示，中國大陸應該透過兩岸正式管道溝通處理。政府溝通協商大門始終敞開，過去任何兩岸間艱困棘手議題都能找到務實方法妥適解決，希望陸方務實體會，不要再作無意義的口舌之爭，苦民所苦、解決問題才是真正關注兩岸人民權益。
邱垂正表示，兩岸之間多年來已建立既有聯繫機制及溝通管道，包括陸委會與國台辦，海基會與海協會、以及兩岸協議所建立的各種正式管道。
李明哲失聯至今已26天，據了解，陸委會已三度發函給國台辦、海基會已五度發函給海協會、法務部也循兩岸共打協議機制，兩度發函給大陸公安部，我方發出函件至少達10封。
邱垂正說，過去涉及人民基本權利與人身安全的事件，雙方協處機制都能發揮作用，「為什麼這次的個案不行呢？」他認為不應以任何政治理由干擾、阻撓，中國大陸應該透過兩岸正式管道溝通處理。
邱垂正表示，本案引起台灣民眾與國際上高度關注，如果陸方還不盡速回應訴求，會對台灣人民情感造成很大的傷害，且不利兩岸關係。
另一方面，針對李明哲案，外交部今天表示，與美方就此有過討論，政府將研議最好方式，處理李明哲案。美國在台協會（AIT）則對此表示，美方關注李明哲案，但不評論美國外交方面的討論內容。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。