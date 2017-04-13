李明哲案 陸委會籲對岸：勿作口舌之爭

陸委會副主委兼發言人邱垂正13日在例行記者會上回答記者提問

針對李明哲案，陸委會副主委兼發言人邱垂正13日表示，相信對岸能在法律與人道考量下妥善處理李明哲案，呼籲對岸盡速說明案情，「不要再作無意義的口舌之爭」。

邱垂正13日在例行記者會上表示，中國大陸應該透過兩岸正式管道溝通處理。政府溝通協商大門始終敞開，過去任何兩岸間艱困棘手議題都能找到務實方法妥適解決，希望陸方務實體會，不要再作無意義的口舌之爭，苦民所苦、解決問題才是真正關注兩岸人民權益。

邱垂正表示，兩岸之間多年來已建立既有聯繫機制及溝通管道，包括陸委會與國台辦，海基會與海協會、以及兩岸協議所建立的各種正式管道。

李明哲失聯至今已26天，據了解，陸委會已三度發函給國台辦、海基會已五度發函給海協會、法務部也循兩岸共打協議機制，兩度發函給大陸公安部，我方發出函件至少達10封。

邱垂正說，過去涉及人民基本權利與人身安全的事件，雙方協處機制都能發揮作用，「為什麼這次的個案不行呢？」他認為不應以任何政治理由干擾、阻撓，中國大陸應該透過兩岸正式管道溝通處理。

邱垂正表示，本案引起台灣民眾與國際上高度關注，如果陸方還不盡速回應訴求，會對台灣人民情感造成很大的傷害，且不利兩岸關係。

另一方面，針對李明哲案，外交部今天表示，與美方就此有過討論，政府將研議最好方式，處理李明哲案。美國在台協會（AIT）則對此表示，美方關注李明哲案，但不評論美國外交方面的討論內容。

(旺報)