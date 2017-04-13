繳不起酒駕罰金 通緝犯攜被單找警投案
花蓮縣1名年約50歲的陳姓男子，因酒駕遭判處有期徒刑2個月並可易科罰金確定，不過男子實在籌不出這筆罰金，所以只好四處躲藏並且遭到通緝，在4月12日下午男子自知已走投無路，於是自行帶著被單前往吉安警分局仁里派出所投案。
警方表示，這名家住在吉安鄉的陳姓男子，兩年前8月17日在一處公園內飲用數罐啤酒後，騎乘輕機車沿慈惠一街由西往東逆向行駛，當場被轄區太昌派出所員警攔檢稽查，經施以呼氣酒精濃度測試為0.36MG/L，被依涉嫌公共危險罪名移送偵辦。
男子當時酒後駕車的行為，最後經花蓮地方法院判處有期徒刑2個月確定，如易科罰金須繳付新台幣6萬元整，不過男子因為工作收入不穩定，實在籌不出這筆錢，於是選擇逃避躲藏，因此在105年8月12日遭到法院通緝。
在男子被通緝的這段期間，轄區警方不斷向其家人勸說，希望他能主動出面接受法律制裁，於是在4月12日下午3時左右，男子突然帶著被單走進仁里派出所向值班員警說：「我沒錢繳罰金被通緝了」，經警方確認身分後立即將他遞解歸案，結束了男子8個月的逃亡生活。
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(中時)
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