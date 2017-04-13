攜毒還闖紅燈 警查獲8月孕婦毒蟲

謝女已大腹便便，仍不顧胎兒安危，讓警方搖頭不已。(楊漢聲翻攝)

膽大包天，持有毒品還不知低調，花蓮縣警局新城分局員警12日下午攔獲1部高速闖紅燈的車輛，當場查獲懷有8月身孕的女毒蟲，從車內起出2級毒品安非他命2.77公克，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

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(中時)