世大運》田徑陳傑要與世界頂尖好手拚金牌

全國男子400公尺跨欄紀錄保持人陳傑盼能在台北世大運與世界頂尖好手拚金牌。(台北世大運提供)

目前正全力備戰印度亞錦賽以及台北世大運的田徑「真男人」陳傑，13日在接受訪問時表示，「現在，我專注在如何精準跨過每一道欄，只為了超越自己的極限。」

年僅25歲的陳傑，已有2次世大運（2011深圳、2015光州）以及2次奧運（2012倫敦、2016里約）參賽經驗。談起接觸跨欄運動，陳傑說，父親原本希望他能成為棒球選手，但在看到父親飛越欄架身影之後吸引了他的目光，就這樣一腳踏進田徑場而無法自拔。陳傑藉機感謝家人全力支持，就連遠在南美的里約奧運，也看到家人在觀眾席加油的身影，期許自己一定要努力，讓肯定他的人以他為榮。

陳傑升上高中後，接受啟蒙教練孫念祖、江竹偉老師的正式訓練，專長是400公尺與400公尺跨欄，400公尺最佳成績46秒35創下全國紀錄；104年全國運動會400公尺跨欄以49秒05打破大會紀錄勇奪金牌，並取得2016年里約奧運參賽資格，因為優異天份更加上努力不懈的精神，使他成為外界眼中新生代的田徑新秀。

不斷向前狂奔，也曾遭遇挫折，陳傑回憶，曾在亞運資格賽未取得參賽資格，一度對自己失去信心，更於亞運期間自費出國，坐在觀眾席上替自己的夥伴加油；看到平常練習的戰友登上頒獎臺，他卻只能坐在台下鼓掌，因此許下豪願，「下一次亞運一定要拼上去，接下來每一場比賽，都不能只坐在太下」。

「49秒不是最佳，只是一個與世界競爭的門檻」，陳傑說，奧運與世大運的差別在於年齡限制，奧運聚集全世界不分年齡的頂尖選手，各自代表著自己的國家民族踏上戰場，參加奧運能看到許多運動明星、全場爆滿的觀眾，一到現場就覺得震撼，並體認到站上體壇最高殿堂，要挑戰世界就不能視情況發力，而是一鳴槍就要全力狂飆。

經過奧運的洗禮，陳傑說，奧運背負國家的期待，壓力比較大，現在知道如何享受比賽，明白如何設定目標，目前訓練將重心放在８月到來的世大運，主要以賽代訓檢視訓練狀況、修正問題，把最佳的狀況發揮在世大運。

世大運俗稱小奧運，也是全世界大學運動員的舞台。陳傑表示，世大運選手間互動更為熱情，選手餐廳彷彿大型交誼廳，他曾看過一群選手把餐桌當舞台跳舞；在賽程結束後，各國選手在選手村交換衣服、紀念品，就好像走進國際跳蚤市場，場面好不熱鬧，他非常期待大運的到來。

日前陳傑與台北市長柯文哲體驗台北田徑場整新跑道，陳傑說，「市長起跑那一瞬間，我好像看見『牙買加閃電』波特」，從未看過有人參加活動是全力奔跑的，市長跌倒瞬間全場驚嚇，還好市長爬起來一路奔向終點，「這就是真正的運動精神」。至於整建後的臺北田徑場跑道狀況如何，陳傑表示肯定，彈性、耐磨、視野等比賽條件，都非常舒服，很開心台灣有這個高規格符合國際規範的比賽場地，接下來會好好適應熟悉場地、發揮主場優勢。

面對主場在台灣，陳傑表示，多虧過去累積的參賽經驗，加上熟悉的環境，不用擔心食物、天氣、時差，可以更專心於比賽。陳傑預告，最近一場比賽為4月30日於臺北田徑場舉辦「亞洲田徑大獎賽暨世大運測試賽」，可模擬比賽的氣氛，維持最好的身體狀況，並按照訓練節奏調整至正式賽會，期望能有最好的發揮，將獎牌留在台灣！希望大家不只是進場替陳傑加油，也替田徑加油，更要為台灣加油。

(中時電子報)