嘉義市萬安、民安演習，直升機、空拍機出動救援

嘉義市民防演習，演練震災搶救。（廖素慧翻攝）

嘉義市萬安演習，學生避難演練。（廖素慧攝）

嘉義市106年全民防衛動員暨災害防救（民安3號〕演習今天在市府舉行兵棋推演，下午在湖子內重劃區展開綜合實作演練，模擬芮氏規模7.0淺層強震後造成的各種複合式災害，現場由嘉義市長涂醒哲擔任指揮官，並有中央相關部會代表、學者專家、市府團隊與公民營事業單位參加。現場動員大批人車機具進行應變救災、疏散撤離、收容安置演練，並出動直升機與空拍機模擬現場救援，演練逼真。

此外，106年嘉義市等中部地區縣市，今日下午1時30分同步實施萬安40號演習，由涂醒哲市長及統裁部陸軍副司令陳中將聽取演習整備簡報及視察「防情傳遞、警報發放作業程序」演練情形，警報發放後，隨即前往市區巡視交通人車管制及私立輔仁中學防護團防空疏散避難及救護演練，演練過程圓滿順利。

(中時)