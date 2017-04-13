嘉義市萬安、民安演習 直升機、空拍機出動救援
嘉義市106年全民防衛動員暨災害防救（民安3號〕演習今天在市府舉行兵棋推演，下午在湖子內重劃區展開綜合實作演練，模擬芮氏規模7.0淺層強震後造成的各種複合式災害，現場由嘉義市長涂醒哲擔任指揮官，並有中央相關部會代表、學者專家、市府團隊與公民營事業單位參加。現場動員大批人車機具進行應變救災、疏散撤離、收容安置演練，並出動直升機與空拍機模擬現場救援，演練逼真。
此外，106年嘉義市等中部地區縣市，今日下午1時30分同步實施萬安40號演習，由涂醒哲市長及統裁部陸軍副司令陳中將聽取演習整備簡報及視察「防情傳遞、警報發放作業程序」演練情形，警報發放後，隨即前往市區巡視交通人車管制及私立輔仁中學防護團防空疏散避難及救護演練，演練過程圓滿順利。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。