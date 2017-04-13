男模轉戰演員再添一枚！韓國YG娛樂新進男演員朴宰根，最新畫報讓人臉紅心跳！

《VOGUE》雜誌提供。

韓國YG娛樂公司除了打造出BIGBANG、WINNER等明星歌手團體之外，另外也有演員部門與模特兒部門，最新再力推演員朴宰根Park JaeGeun，曾擔任模特兒拍攝時尚雜誌與走時裝周之外，現在也將展開演員之路，透過YG STAGE拍攝的畫報更加看見朴宰根充滿魅力的男人氣息。

此次畫報的主題為#bemyjack，在海邊拍攝的場景、貼身的服裝與打濕的呈現方式，展現出朴宰根強勢的男性魅力，具有異國性與清純感的眼神讓人心動，影片中更是大方地展現好身材，從事模特兒超過七年的他，開始往演員前進，華麗的模特兒經驗讓他在肢體表現上更豐富，不只是身為模特兒，而是希望能展現身為演員的潛在可能性，朴他也曾經在歌手朴志胤的音樂錄影帶演出，2009年登上GQ Korea雜誌出道、2011年成為adidas Originals的模特兒、2015年為Chevrolet Trax、Sony相機拍攝廣告、2016年拍攝三星與KT電信、Cass啤酒等廣告而讓觀眾熟知，期待未來朴宰根在戲劇中的表現！

※來源：YG Stage

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