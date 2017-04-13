男模轉戰演員再添一枚！韓國YG娛樂新進男演員朴宰根，最新畫報讓人臉紅心跳！
韓國YG娛樂公司除了打造出BIGBANG、WINNER等明星歌手團體之外，另外也有演員部門與模特兒部門，最新再力推演員朴宰根Park JaeGeun，曾擔任模特兒拍攝時尚雜誌與走時裝周之外，現在也將展開演員之路，透過YG STAGE拍攝的畫報更加看見朴宰根充滿魅力的男人氣息。
此次畫報的主題為#bemyjack，在海邊拍攝的場景、貼身的服裝與打濕的呈現方式，展現出朴宰根強勢的男性魅力，具有異國性與清純感的眼神讓人心動，影片中更是大方地展現好身材，從事模特兒超過七年的他，開始往演員前進，華麗的模特兒經驗讓他在肢體表現上更豐富，不只是身為模特兒，而是希望能展現身為演員的潛在可能性，朴他也曾經在歌手朴志胤的音樂錄影帶演出，2009年登上GQ Korea雜誌出道、2011年成為adidas Originals的模特兒、2015年為Chevrolet Trax、Sony相機拍攝廣告、2016年拍攝三星與KT電信、Cass啤酒等廣告而讓觀眾熟知，期待未來朴宰根在戲劇中的表現！
※來源：YG Stage
(雜誌精選)
關鍵字：朴宰根
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。