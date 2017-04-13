周迅、彭于晏、霍建華《明月幾時有》，女義士奉獻青春和生命的故事

《VOGUE》雜誌提供。

暌違影壇2年的周迅，今年以《明月幾時有》回歸，她說為了導演許鞍華，連劇本沒細看就答應接演，沒有半分猶豫。加上彭于晏和霍建華兩大男神，《明月幾時有》成為今年最受矚目的華語片之一。台灣將於7月7日上映。

周迅是華語影史上第一位奪得台灣金馬獎、香港金像獎，以及中國金雞獎的三地影后，她在細讀《明月幾時有》劇本之後，發現她飾演的方蘭「在平靜中蘊含力量」的角色個性牢牢地吸引了她，讓她十分慶幸在實現了和許鞍華導演合作的願望之際，又遇上一個好角色。

《明月幾時有》的故事背景在1941年末，香港淪陷。日軍侵佔香港瘋狂搶掠，搜捕滯留在香港的中國文化人士，強令他們合作。香港東江遊擊隊接到上級指示，緊急營救躲避在香港、九龍的文化人士，並在香港人民的掩護救助下，全部安全撤離香港，是為歷史上最大規模營救。

本片以主要人物小學教師方蘭和一群地道的香港小人物，通過槍戰、巷戰、營救、炸藥、硝煙、鮮血和犧牲，在「三年零八個月」淪陷日子裡，為保衛香港與兇殘的日軍抗爭，奉獻出青春和生命的真實故事。

在導演許鞍華登高號召，吸引彭于晏、霍建華相繼參與主演，更讓一票影后級的演員聯手響應，包括鮑起靜、葉德嫻、蔣雯麗等人；至於新生代演員，《金雞SSS》裡表現搶眼的王菀之；《踏血尋梅》一鳴驚人的春夏也都參與演出。特別值得一提的是梁家輝，許鞍華多年前在訪談裡點名梁家輝，聊到他除了是名好演員之外，更希望能趕快合作，當時她還說：「不然再等下去他們老了，我可能也快死了。」沒料到這次梁家輝為了力拼眾多影后壓陣，他卻以幾可亂真的老妝上場！至於憑《烈日灼心》奪得上海國際電影節金爵獎影帝的郭濤，也飾演當時主編數本重要抗戰刊物的文學家茅盾。

幕前演技派演員大亂鬥，幕後陣容也不輸陣，再度與《桃姐》、《女人四十》的監製班底合作，讓許鞍華的新作品備受期待。

※來源：A REALLY HAPPY FILM

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