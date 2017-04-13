安心亞如何快速變漂亮！ 分享2分鐘粉紅化妝術及1個月減7公斤的減肥秘方

《VOGUE》雜誌提供。

在米蘭時裝周如此緊湊的行程之下，不說你們可能不知道，每一天安心亞看秀的妝都是她自己化的喔! 除了每天會依照出席活動的服裝搭配彩妝顏色之外，心亞也非常自豪自己的化妝技巧，她說自己有花時間苦學化妝之外，對自己的五官了解，知道如何突顯自己的優點和掌握臉部打底的明暗度，就是最大的關鍵!現在就來看看心亞如何在五分鐘之內化出一個讓氣色變好看起來紅潤可愛的最新流行粉紅妝!

1.畫眉毛時先用快乾掉的睫毛刷直線方向刷出根根分明的眉毛，然後用眉筆把從眉頭到眉尾中間的空洞補起來，

TIPS

畫眉毛最怕兩邊畫得不對稱，心亞說通常自己看鏡子會不太準確，最好用手機自拍一張，就能精準看出眉毛哪邊畫歪了。

2.心亞今天穿黑色和黃色系的衣服，所以眼影選擇大地色系，先用褐色眼影在眼窩處化出半圓的漸層色彩，然後用深咖啡和裸膚雙色混合的眼影在眼尾處沿睫毛根處到雙眼皮摺痕處化出一個倒V型的線條，最後用粉紅色的眼影在下眼瞼處化出1/3的粉彩線條，眼頭再用有亮粉的眼線筆勾勒一下就完成了!

3.用深膚色的眼影當成修容的粉餅，輕輕刷在兩腮及連到脖子的凹槽處，製造小臉效果，腮紅則化在比較上面的顴骨的上方，最後塗上膚色唇膏就大功告成囉! 有沒有覺得簡單又實用呢? 忍不住都想自己在家裡化化看了!

另外心亞也分享了她最近減肥的心得和秘方，她說大概花了一個越多快兩個月的時間，瘦了7~8公斤，方法是

1.每天午晚餐都吃自己煮的水煮雞肉，用不同醬料增加風味，如黑醋、海鹽、橄欖油等，讓自己吃得不會太膩，清爽又美味。

2.其他時候若肚子餓就吃芭樂、香蕉、地瓜等水果。

3.完全戒除含糖飲料，幾乎喝水或茶花，實在戒不掉的拿鐵就喝無糖的。

4.一周兩次跑步訓練，搭配NTC運動，睡前也會做一些訓練肌肉的運動

TIPS

心亞特別提醒大家，運動會有一個過度期，覺得自己怎麼越運動越胖，因為就是那時是脂肪還沒消但肌肉長出來，所以會覺得自己好像變得又壯又胖，但只要過渡期一過，脂肪消去，整個人就會緊實得瘦下來。

想要快速瘦下來變美變健康的女孩們也不妨可以參考看看心亞的秘方囉！

※來源：Vogue Taiwan

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