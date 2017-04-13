春暖花開 南仁山邀遊客3小時尋世外桃源
屏東恆春半島的南仁山，是台灣僅存低海拔闊葉林及生物多樣性極高的森林世界，每年吸引為數不少的旅遊散心或作學術研究的民眾，墾管處於30日舉辦「春之森－南仁山樂活行」，將帶著遊客體驗一場3個小時的世外桃源之旅。
低海拔的南仁山丘陵地，是一個熱帶天然雨林環境，在豐沛的雨水滋潤下，林木茂盛而蒼鬱，甚至成為全台灣低海拔唯一的原始森林，在這裡還有個因缺少水出口，而形成小型湖泊的南仁湖，墨綠山林搭配碧藍天空，再加上波光粼粼的湖面，美得令人屏息。
同時南仁山擁有全台灣最豐富的動植物生態資源，每每成為各大專院校，莘莘學子論文研究的發祥地，也是國內生物多樣性綜合調查的熱區，學術上扮演著舉足輕重的地位。
墾管處表示，30日也找來他們輔導的社區解說員，將帶領大家花費3小時，穿越南仁山這8.6公里的丘陵緩坡步道，在蟲鳴鳥叫聲中，尋找屬於自己的世外桃源，也在步道兩旁進行尋找動植物圖卡競賽活動，並穿插不同主題式的環境教育解說，體驗不同的健行知性之旅。
(中時)
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