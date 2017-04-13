《了解與互信 兩岸一定旺》中美日俄海軍大交鋒!朝鮮半島陷「四月危機」？│
朝鮮半島會不會開戰？15日將是關鍵大日子，因為北韓過往在金日成冥誕這一天，通常會舉行閱兵或飛彈試射來宣揚國威。但今年的氣氛非常不一樣，美國總統川普對金正恩的挑釁已經失去耐性，派出的「卡爾文森號」預計周末就會就定位到朝鮮半島海域，川普接受媒體專訪表示「北韓正在犯大錯，老子就是要派出無敵艦隊」。
另外，日本在二戰後建造的最大直升機護衛艦「出雲號」，5月初也將通過南海，前往新加坡和印度洋海域參加演習；而這個月6日，俄羅斯海軍的航母殺手飛彈巡洋「瓦良格號」，四十年來第一次到東海，繞了日本半圈；另外，大陸在遼寧號後，接近完工的第二艘自製航母「山東號」，也可能在今年四月底大陸海軍建軍節下水。各國海軍來勢洶洶，戰爭真的會一觸即發？
本集來賓：
國民黨立委 費鴻泰
前北市副市長 李永萍
歷史作家 王丰
國際趨勢專家 方恩格
新黨新思維主任 侯漢廷
大陸社科院台研所副所長 朱衛東 (北京連線)
(中時電子報)
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