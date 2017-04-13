紀念這位充滿遺憾的巨星.....希斯萊傑Heath Ledger首部紀錄片「I Am Heath Ledger」推出

《VOGUE》雜誌提供。

即將和大家見面的Spike TV documentary電視紀錄片，最近推出了首集「I Am Heath Ledger」的預告，相信光看預告也足以讓不少粉絲又心碎一次。這部紀錄片長達90分鐘，從預告就可以看出，這部有許多觸動人心的畫面，但也令人覺得有些令人覺得恐怖的地方，有些場景希斯萊傑Heath Ledger將鏡頭轉向自己拍攝，看著畫面令人難以相信，這位巨星已經永遠的離開我們了。

在紀錄片中將出現從未曝光的希斯萊傑Heath Ledger與妻子的片段，還有家人、好萊塢同事的訪問片段，包括斷背山的導演李安、和他合作過《法外狂徒Ned Kelly》的前女友娜歐蜜華茲Naomi Watts還有他的姐姐凱特萊傑Kate Ledger。但是他的前女友，也是希斯萊傑Heath Ledger女兒的媽媽─蜜雪兒威廉斯Michelle Williams，卻沒有出現在紀錄片中。

「希斯萊傑是世界上最有活力的人。」希斯萊傑Heath Ledger的朋友，歌手班哈波Ben Harper在預告片中說，「如果一件事情沒有遊走在危險邊緣，他是不會感興趣的。」在希斯萊傑Heath Ledger驟然離世的九年後，這部紀錄片將在4月23日於Tribeca Film Festiva首映。

※來源：Spike TV documentary

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