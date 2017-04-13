母盲目追愛 縱同居男友性侵2幼女

基隆市一名婦人和前夫育有2女，前年與李姓男友墜入愛河後，便帶著女兒與男友同住一屋簷，原以為是美事一樁，未料李男竟趁婦人外出多次性侵兩女，最後被社工察覺異樣報警處理，而被愛情沖昏頭的婦人還堅信男友「不可能做這種事」，日前基隆地方法院審理，法官認定李男犯妨害性自主罪，判12年有期徒刑。

檢警調查，擔任保全的53歲李男4年前結識失婚婦人，兩人旋即墜入愛河，之後得知婦人為了扶養兩姊妹，四處打零工十分辛苦，便把3人接來一同居住，閒暇接送姐妹花上下學，並協助日常生活照料等，而婦人也要求姐妹花尊稱李男為「父親」。

豈料，李男色慾薰心，竟趁婦人外出打零工，分別對12歲和11歲姊妹伸狼爪，不但襲胸、強吻樣樣來，甚至性侵長達1年時間。直到2014年時，社工定期關懷具低收入戶資格兩姊妹，才發現兩名少女對李男異常懼怕，而且不時蜷縮牆角、大哭「不要回家」。

經社工追問、暗查才得知李男惡行，立即報警處理，也將兩姊妹安置寄養家庭，但婦人被愛情沖昏頭堅信男友「不可能做這種事！」甚至向警方表示，「小孩子亂講話！」但檢警調查，姊姊曾被生父性侵因而罹患創傷症候群，又再次遭李男性侵也使得性格大變，幾乎與外界隔絕，

日前基隆地方法院審理，法官依驗傷單及姊妹兩人說詞，認為李男犯行明確，依與未滿14歲女子性交罪、及對未滿14歲女子心智缺陷犯強制猥褻等罪，重判李男12年有期徒刑。

(中時)