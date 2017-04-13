美和科大徵才活動 醫院開月領60K吸引學生

美和科大舉辦校園徵才，有醫院提出月領60K條件吸引優秀學生。（美和科大提供）

屏東美和科技大學13日舉辦「2017夢想起航，航向未來－醫療照護領域徵才媒合活動」，共有82所醫療單位參與，有醫院提出了包含獎金、夜班費等，月領超過60K的條件，希望吸引優秀醫護人才加入。

這次活動有長庚醫院、中國醫藥大學院附設醫院、秀傳紀念醫院、慈濟綜合醫院、彰化基督教醫院、衛生福利部屏東醫院及玉里醫院、屏東基督教醫院等全台各地醫療院所參與。

有醫院提出40K基本薪資，另外加發進階獎金、每季績效獎金、每年留任獎金、生日禮金、三節禮金及夜班費等，合計超過60K，久任護理師還有機會晉升公職護理師等；也有醫院徵才不限名額，希望延攬更多人才。

就業輔導暨校友服務室主任洪耀釧表示，美和的校園徵才活動都會提供超過千名就業機會，盛況空前；還有醫院派出學校畢業校友現身說法，吸引學弟妹們一起加入；也有學校提供在學獎助學金，吸引優秀學生。

(中時)