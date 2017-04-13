通靈少女郭書瑤的生活正能量

《VOGUE》雜誌提供。

其實不是每個人都清楚自己想要做什麼，想要什麼樣的未來，郭書瑤說，沒有夢想沒關係，但，不要放棄嘗試。

在《通靈少女》中，郭書瑤飾演一個有著通靈體質的高中女生，白天在學校上課，晚上在廟裡當仙姑，做為法界的溝通者，看盡人生百態，然而內心仍舊有著少女的單純。真實人生中的郭書瑤，總是甜美而樂觀，但一路所經歷的風雨，累積了她生活的智慧。

「你一旦害怕就會一直怕，可是當你去面對、瞭解之後，其實就不會那麼恐懼，不然，這輩子害怕的事情是會怕不完的。」

我害怕的東西太多了，我怕高、怕水，方向感很差，所以怕開車，我害怕所有的明天，所有的未知。每個人都會有害怕的事，當然，也可以選擇逃避，但我可能就是喜歡跳脫自己的舒適圈吧，所以我每年都會給自己一個任務，去完成一件自己害怕的事情，怕水，我就去考潛水執照，怕高，我就去跳sky diming，之後還想要去學開車……，因為我總覺得既然其他人都可以做到，代表不是人類做不到的事，只是你的心裡有障礙而已，我不想要讓自己被害怕給限制了，所以我選擇面對。

面對之後，你說我因此就完全不怕了嗎？我還是怕，只是沒有那麼怕了，就像在拍《通靈少女》之前，我對法界、一些靈異的事情其實是充滿畏懼的，但拍完、瞭解了之後完全不怕了，就覺得互相尊重就好，反正我們以後也會變成那個樣。

對於害怕這件事，不強求一定要突破，但可以嘗試看看嘛，嘗試之後，你會發現自己的眼界變寬了，像我如果沒有去跳sky diming，我就不會知道原來關島的天空這麼漂亮，原來在天空中飄的時候是這樣的感覺。之後我做很多事情，覺得撐不下去過不去時，我就會對自己說，你飛機都跳了，還有什麼好怕的。

「撐過就是你的，老天爺是不會給你撐不過的事情的。」

入行七年了，我從來沒有想過要放棄，剛出道時候因為家裡的狀況，我沒有放棄的權力，經濟狀況穩定後，我喜歡上演戲，就更不會想要放棄。

我沒有想過要放棄，但我的確懷疑過自己的能力，因為大家都在懷疑你，你當然就會懷疑你自己。剛入行的時候，大家說，她不懂不會啦，你心裡難免覺得委屈，覺得對啊，我就是不懂不會啊，我沒有那個家境去學鋼琴學小提琴，我沒有一技之長，那時候最難過的事情是，你知道自己沒有，別人還一直在說你沒有，就覺得這些我都知道，可不可以不要再戳我了好嗎。

之後雖然有好一點點，但否定的聲音還是佔大多數，直到開始演戲之後，大家說，原來瑤瑤可以演戲耶，然後才慢慢的開始被肯定。演戲對我真的很重要，因為它打開了我很多不同的感官，尤其是感同身受這件事，你好像是在演，但很多時候又其實是給真的，我很喜歡那種要去拿捏分寸的感覺。

演戲當然也很苦，我記得拍《通靈少女》的時候，整檔戲拍下來，每天應該平均睡不到四小時吧，都已經有點神經衰弱的感覺，這時候你就得要靠意志力，我覺得頭腦意志是一個最笨，也同時是一個最重要的東西，人的意志力一旦沒了，就會走偏或者放棄。

「人還是要有點自卑感，才會謙虛。」

我老希望自己可以變成一個有智慧的人，所謂的智慧，是跟人之間的相處之道，我希望能夠盡量讓跟我相處的人，都能夠感覺舒服，但這好難哦，你做人太周到，會被人說假，但不做，又覺得你好像很難相處。

我不夠聰明，頭腦沒有很好，然後很懶，這是我的一個壞習慣，就表面上我好像很積極，但這個勤奮其實是我自己逼迫自己的，因為我知道我會很懶，所以會先安排好必須做的事情，不然我可以一整天待在家裡，什麼都不做的就一直睡覺或看電視。

我還挺喜歡我知道自己不夠好的這件事情，因為它讓我清楚看見自己的不足。

※來源：Vogue Taiwan

(雜誌精選)