新北騎警精進馬術 今辦馬術檢定賽
新北市警局率全國之先成立騎警隊，成軍迄今已14年，每位騎警隊員必須通過嚴格甄試，入選後再實施120小時的密集特訓，並經過馬術協會檢定合格及認證後，才能成為正式隊員上馬服勤。
為驗收騎警隊員訓練成果，新北市警局今（13）日上午於北市漢諾威馬場舉辦「新北市騎警盃馬術檢定賽」，由警察局副局長李漢卿主持，檢定項目包括障礙超越及馬場馬術檢定，分級各評選出前3名，裁判官均為中華民國馬術協會專業教練，希望藉由檢定的方式強化騎警隊員騎術及提升士氣。
新北市警局表示，騎警隊於每周六、日及國定例假日上、下午，在新北市淡水漁人碼頭、八里左岸公園、板橋新板特區、鶯歌陶瓷老街等4處著名景點執勤，另於非假日的每日下午在新板特區執勤，另外結合分局的機動派出所勤務，主動提供民眾優質服務與關懷，來擴大公共服務之層面。
(中時)
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