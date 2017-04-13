恆春家扶邀你一起「染洋洋」

春風和煦、柳綠花紅，國境之南映染著春天氣息，而屏東縣政府社會處恆春區家庭福利服務中心，也隨著春天的腳步，自4月起將巡迴車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉及恆春鎮4鄉鎮，辦理親子系列活動，讓恆春區家庭福利服務中心陪伴恆春半島的家庭，在假日時可以一同共享家庭互動樂趣。

「社區好厝邊」親子系列活動預計有手作體驗、親子共廚、趣味競賽及桌遊派對等8場家庭互動活動，而首先於本月登場的「一起染洋洋」洋蔥植物染手作體驗，利用大家熟悉的在地產業洋蔥作為染料，讓孩子與你親手共同完成美麗的染布作品，活動時間於22日，下午2點到4點，在恆春區家庭福利服務中心（恆春鎮天文路66號）。

報名專線08-8891233分機38 孫社工，臉書粉絲專頁搜尋：恆春區家庭福利服務中心。

(中時)