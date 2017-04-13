準媽咪Janet想生女兒，期許自己是個隨性的媽媽
「Janet」謝怡芬為了代言的遊輪，專程從美國回台出席宣傳記者會，分享她拍攝的微電影，老公George以神秘嘉賓身分現身，即將升格當爸媽的小倆口臉上堆滿幸福笑容。George說因為是第一胎，生男生女無所謂，Janet笑說：「我要女生！」
準媽媽Janet說不算意外懷孕，只是比預期的早，「兩個人看著驗孕棒都嚇傻了！」，目前Janet沒有害喜或身體不適的狀況，只是食量變大、睡眠時間也增加。被問到胎兒性別，她說想給自己和家人一個驚喜，答案得等到生產才揭曉。記者會當天廠商送上阿拉斯加遊輪之旅，Janet和George打算生產前成行，把握最後的兩人世界。
成為孕婦後，George有什麼貼心舉動呢?Janet說自己個性比較男孩子，不希望也不會讓老公幫忙開車門、拿包包，現在Georege會搶著幫她提行李、拿包包，也會幫她按摩，「以前他按得很不好，現在會摸得出來我哪邊以較痠痛，我喜歡按重一點，但他很小心的按，這點還滿貼心的。」
期許自己是個什麼樣的父母呢?George說自己容易擔心，所以會是個很保護小孩的爸爸，Janet說自己應該是讓小孩隨性發展的媽媽，「你在哭喔?隨便。東西掉在地上，『沒關係啦！還是可以吃啦！』」Janet爆料George的哭點很低，之前在飛機上遙看前兩排乘客螢幕上播《天外奇蹟》，聽不到聲音也能哭成淚人兒，空姐都覺得奇怪。
說到工作，Janet說：「飛到不能飛，工作到不能工作。」事實上，兩人都有在美國拍戲的計畫，未來希望能拍帶著小孩旅行的節目。
※來源：VOGUE.TW,Janet臉書
(雜誌精選)
關鍵字：Janet
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