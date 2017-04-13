安倍：北韓有能力發射毒氣飛彈

日本首相安倍晉三13日上午在參議院外交防衛委員會上答詢時表示，「北韓可能擁有發射彈頭附有神經毒劑沙林的彈道飛彈的能力」、「北韓的核武、導彈技術提升中，是新階段的威脅，朝鮮半島的非核化是日本絕對應實現的課題之一。」

安倍還表示，日本要與美國密切合作，對北韓施壓，且努力促使對北韓具有影響力的中國採取行動，要求北韓放棄核武。他說:「國際社會需要團結起來，促使北韓大大改變走向危險道路的政策」。

針對美國派遣核子動力航空母艦到朝鮮半島附近一事，安倍表示，要阻止北韓開發核武、導彈有必要採取強硬措施。安倍強調，「一定要讓北韓理解，如果再持續挑戰國際社會，將沒有未來。」

有關執政的自民黨提出有關提高飛彈防衛能力和攻擊敵方基地能力之建言，安倍表示，「日本自衛隊目前沒有保有(攻擊敵方基地能力)的計畫，但是為了加強美日同盟整體的遏止力，應該經常研議各種情況。」

南韓國防部指出，北韓可能擁有2500至5000噸左右的化學武器，其中包括沙林毒氣及VX神經毒劑等。

日本政府發言人、官房長官菅義偉13日在記者會上表示，「北韓維持有數個可生產化學武器的設施，一般認為北韓已擁有相當量的化學武器。」

「為因應北韓的挑釁行為，已著手進行情報蒐集和警戒監視的工作。日本也將與美國和南韓緊密合作，努力蒐集必要的情報。」

(中時)