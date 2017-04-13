美國空軍將為F-16C延壽 至少至2048年

美國空軍決定將300架的F-16C延長使用壽命，將可服役至2048年。(圖/F-16.NET)

美國空軍決定將F-16C戰鬥機延長壽限到12000飛行小時，這將使美國現在的F-16機隊至少可服役到2048年。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，原先美國空軍計畫由F-35戰機全面取代F-16C，所以對於F-16的延壽並不熱衷。如今情況轉變，因此同意300架的F-16C/D的延壽方案，這批戰機主要是block40~52型，大多是在1990~2000出廠，已趨近使用壽限。

F-16製造商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）說，這批戰機在延壽後，可以增加8,000小時的使用壽命，多數都可以安全服役到2048年前後。

F-16問世於1978年，最早出廠的批次為block1，到block15皆稱F-16A/B型；到了1985年F-16加強對地攻擊能力後，就稱為F-16C。F-16C的批次從block25開始到block50/52結束，block60之後的批次，被稱為F-16E/F 。

(中時電子報)