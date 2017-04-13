詐欺慣犯故技重施 栽在14年前舊新聞

14年前以假股東手法詐得500萬登上新聞版面的鄭秀惠，近期又故技重施在新園鄉行騙，日前因不小心洩漏真實姓名而遭被害人上網查到新聞資料進而露出馬腳遭逮。(謝佳潾翻攝)

14年前以假股東手法詐得500萬登上新聞版面的鄭秀惠，近期又故技重施在新園鄉行騙，以假名租屋騙房東投資，雖然成功騙得126萬，但因不小心洩漏真實姓名而遭被害人上網查到新聞資料進而露出馬腳遭逮，77歲的她訊後被依詐欺罪嫌移送法辦。

警方指出，詐欺慣犯鄭嫌，專以假名四處租屋行騙，先是敦親睦鄰做好關係，再趁機炫耀自己多有錢、是哪家公司的股東，隨後便以投資為由誘騙被害人掏錢，新園鄉1名經營民宿的曾姓民眾因而上當受騙，總共被騙126萬。

而當曾姓被害人察覺有異時，發現鄭嫌時常帶在身邊炫耀的股東文件中，有1張的簽名與她的姓名完全不同，透過網路輸入名字查詢後驚訝發現，竟是1篇詐欺新聞，而主角正是這位遊說他投資的房客，嚇得趕緊報警處理。

警方表示，除了曾姓被害人外，還有4位被害人也出面指證她的犯行，初估5起案件的不法牟利約有200萬，但她始終否認犯行，都以不知道來解釋一切不合理的行為，但訊後仍依詐欺罪嫌送辦。

被害民眾指出，曾見她與男子出雙入對，懷疑被騙走的錢都被他們拿去逍遙掉了。

(中時)