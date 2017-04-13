復活的石頭教堂 玉環天主堂成沿山公路新景點
復活了！新埤鄉有座52年歷史的教堂「玉環天主堂」，是由德國神父募集經費、閩、客、平埔等族群合力蓋成，經多年荒廢後，終於去年登錄為歷史建築，縣府近期大規模整修，不僅將在復活節正式啟用，還將成為沿山公路1處特別的心靈休憩所。
「這是乘載多族群的生活記憶。」天主教高雄教區杜勇雄神父說，玉環天主堂是由玉環新村的浙江省披山島移民、即大陳義胞與鄰近萬隆農場從事「製糖會社工」的平埔馬卡道族合作興建，建材取自來義溪畔的鵝卵石，當時德國道明會從旁協助募資。
他指出，教堂的圓錐形本體、及六角星形（「大衛之星」）屋頂都極具特色，教堂附近有客家、閩南、西拉雅、馬卡道與排灣聚落，前幾天還遇到社區長輩談起當年搬石頭興建的往事，這不僅成就一段集結眾人心力的美麗故事，也見證了沿山公路多族群互動的生活記憶。
他說，整體建築呈現德國人的精準風格與透光透風的環保思維，教堂原名「耶穌善牧堂」，除以耶穌照顧羊群為典故，也給當年流亡的軍民一個精神支柱，當中雖有荒廢的過渡期，但在縣府的修復下，加上藝術家彩繪壁畫，將有一番新風貌。
副縣長吳麗雪說，185縣道沿山公路的週邊區域營造已列為施政重點，包括農特產加值推廣、觀光遊憩行銷、跨族群藝文傳承等，玉環天主堂修復完成及重新啟用，將讓沿山公路的旅程更加多元豐富。
(中時)
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