陳超明爭取苗栗縣道納入前瞻基礎建設

立委陳超明今天上午到苗栗縣道130進行會勘，盼道路改善計畫也能納入前瞻基礎建設計畫。(陳超明立委辦公室提供)

為擴大三義鄉取得國際慢城認證後，周邊衛星鄉鎮觀光效益，也為了改善鄰近苑裡鎮、通霄鎮、三義鄉居民交通問題，立委陳超明13日會同縣議員劉秋東及苗栗縣政府工務處副處長周劍虹等，現勘縣道130線及苗48線部分路段。

苗縣道130、48、37等路段堪稱為苗栗版的九彎十八拐，不但連續大小彎道不斷，且蜿蜒崎嶇、高程落差極大，其道路照明設備及交通路況對於大小車種、自行車、汽、機車都有嚴重的跨車種用路安全威脅。

立委陳超明建議，苗栗縣政府應積極針對該路段進行改善，並爭取納入前瞻基礎建設計畫或十大幸福工程計畫中，以打通瓶頸危險路段、斷鏈補缺的概念，兼顧保護當地動植物生態，採取建構隧道或橋樑方式來進行改善工程。

他認為，投資三義鄉的公共觀光資源效益極大，整合打通三義通往苑裡、通霄路網脈絡，可帶動提升周邊偏鄉特色農旅契機，形成鄉鎮間點線面串連的觀光鏈帶。

周劍虹則表示，該區域路段路況確有改善之必要，將積極研擬如何降低對當地環境的衝擊，規劃改善前述三路段方案，以創造安全、觀光、生態三贏的局面。

(中時)