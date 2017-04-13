俄媒：朝鮮半島若爆發全面戰爭 中俄不會坐視不管

美國航空母艦卡爾文森號，刻正駛往西太平洋。（圖／美聯社）

美國航空母艦卡爾文森號刻正駛往西太平洋之際，又傳出北韓第6次核試已準備就緒，朝鮮半島局勢全球矚目，俄羅斯《觀點報》報導指出，「如果朝鮮半島爆發全面戰爭，中俄不會對在自己邊境地區發生戰爭坐視不管，會將美對北韓的進攻視為對自己的直接威脅，極有可能發起第二次抗美援朝。因此，川普不會冒發動世界大戰的風險。」

朝鮮半島局勢，緊張與緩和交錯，根據北京環球時報引述各個國際媒體，擔心朝鮮半島局勢的報導如下：

一、韓國《東亞日報》12日的社論稱，韓國必須準備好開戰準備。當美國總統川普的衝動性決策遇上北韓最高領導人金正恩魯莽的冒險主義時，出現軍事衝突的可能性進一步加劇。

二、駐韓美軍司令兼韓美聯合司令部司令布魯克斯12日表示，考慮到朝鮮半島安全狀況，他已經取消出席美國眾議院聽證會的日程。

三、《紐約時報》12日評論稱，美韓聯手，無論怎樣都會打贏北韓，但擔心韓國遭到災難性破壞。

四、《今日美國報》12日稱，目前的局勢非常具有戲劇性：美國航母正開赴朝鮮半島，而北韓威脅，一旦遭到攻擊，將核打擊美國本土。

五、美國外交關係協會高級研究員施耐德憂心，是否有足夠的時間阻止北韓導彈到達美國本土，「時間並非在美國這一邊。這樣，美國的選擇往往是極端的，除了談判，就是斬首或者動武」。

不過也有認為朝鮮半島局勢緩和的報導如：

一、一名日本高官稱，美國打算施加最大壓力，迫使北韓通過和平和外交手段解決危機。

二、美國北韓問題專家洛佩茲認為，對北韓全面制裁的目標是讓平壤回到談判桌。

三、《日本經濟新聞》12日稱，日本政府要求美國在對北韓採取軍事行動時事先與日本進行協商，美國對此表示接受。

四、韓國《世界日報》則說，美國過去威脅對北韓動武最終都沒有落到行動上。當前川普雖擺出要武力教訓北韓的架勢，但若沒有韓國同意，美國很難真正對北韓動武。

但朝鮮半島局勢的關鍵因素除了美國之外，還有俄羅斯與中國大陸的態度也需要考慮。根據環球時報引述俄羅斯《觀點報》12日的報導稱，如果朝鮮半島爆發全面戰爭，中俄不會對在自己邊境地區發生戰爭坐視不管，會將美對北韓的進攻視為對自己的直接威脅，極有可能發起第二次抗美援朝。川普不會冒發動世界大戰的風險。

(中時電子報)