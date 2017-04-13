春夏交替躁鬱症患者增 應及早就醫
春夏交替，憂鬱、躁鬱症患者容易出現情緒起伏大、失眠、易怒等問題，衛福部苗栗醫院近日收治一名20歲躁鬱症病患，因工作壓力增加，加上季節轉換，導致工作多有衝突面臨危機，到精神科就醫，於藥物治療、心理諮商及壓力調整後，躁鬱症很快獲得改善，短暫休息一周，得以重返工作崗位。
衛福部苗栗醫院精神科醫師薛耿銘表示，對躁鬱症患者而言，壓力和支持猶如天平的兩端，壓力端可分為內、外在因素，曾有躁鬱症發作過或有躁鬱症家族史，屬內在因素，而外在因素則有天氣變化、工作壓力、家庭或感情事件等。
支持端則是生活規律、睡眠充足、飲食正常、適當休閒運動及家人、朋友的關懷，若是壓力超過支持，就有可能導致躁鬱症發作，進而造成家庭或工作的危機。
薛耿銘說明，治療躁鬱症要減輕壓力及增加支持，除了情緒穩定劑外，還需要助眠劑協助，以獲得充分睡眠，因為發作時，大腦內的神經傳導物質處於混亂狀態，導致出現睡眠減少、情緒起伏的現象，助眠劑或一些抗精神病藥物，可以強迫大腦休息，獲得足夠的睡眠，方能調整好大腦內的神經傳導物質。
另外家人、朋友的支持也非常重要，因為躁鬱症患者發病時，通常沒有病識感，他們不會主動就醫求助，這時就需要由了解個案的家屬，儘快帶個案就醫，若能在躁鬱症還沒完全發作時就醫，治療發作期所需的時間短且效果佳，也較不會影響到工作及人際關係。
(中時)
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