嬰幼兒物捐實物銀行 助弱勢家庭

中華婦幼健康促進發展協會理事長潘俊亨〈右一〉代表捐贈 。（新北市社會局提供）

社團法人中華婦幼健康促進發展協會從去年底開始進行「彙資送暖 攜手傳愛」活動，共彙集了近百箱嬰幼兒等實用物資，包含嬰幼兒衣物、奶瓶、尿片、玩具及清潔用品等，13日透過新北市實物銀行，捐贈給新北市家防中心、第一社福基金會、樂圓家資中心等，再轉贈弱勢家庭或受暴婦女。

中華婦幼健康促進發展協會理事長潘俊亨表示，他擔任婦產科醫生，看到許多家境好的家庭，從懷孕期間就關切是男娃或生娃，他問一位母親，才知是親友為了準備嬰幼兒的衣物，若是男嬰就備藍色系，女嬰就備粉色系，但相對的，也發現有一些弱勢家庭，為了準備嬰幼兒用品而煩惱。

潘俊亨表示，嬰幼兒成長很快，有些衣物很快就不能穿了，若有要再生第二胎，可以留著，如果沒有，這些還半成新以上的衣物，其實可以轉贈給其他弱勢家庭，因此透過協會募集，結果社會的愛心令人感動。像有位蘆洲的女兒嫁到基隆，獲知訊息後，從基隆集結20多位媽媽的愛心，一車車送到協會來。還有一位阿嬤，自己用拖板車運著許多孫子的物品玩具來，甚至還有遠從高雄、台中特地寄送過來的。另外蘆洲醫師聯誼會也捐贈許多沐浴清潔用品和奶粉、尿片等。

社會局長張錦麗也說，面臨少子化，政府正在苦思對策，甚至還要成立少子化對策辦公室，感謝婦幼健康促進發展協會的愛心募集，將會立即透過實物銀行轉贈給弱勢家庭。

張錦麗提及，有些受暴婦女，因家暴問題，半夜就匆匆抱著孩子離家，住在庇護所，這時就需要一些嬰幼兒物品。未來期望持續透過這樣的活動，有餘裕者能愛物惜物並分享，讓有需求者獲得幫助。

(中時)