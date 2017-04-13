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郝龍斌重返金門島 「凍蒜」聲展超高人氣

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郝龍斌重返金門島 「凍蒜」聲展超高人氣
郝龍斌（中）今天重返金門，參觀小金門第9師蟠龍坑道。（中天李俊龍提供）
郝龍斌重返金門島 「凍蒜」聲展超高人氣
郝龍斌（中）走訪「823炮戰」時，父親郝柏村戍守的前線據點。（中天李俊龍提供）
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郝龍斌（右）參觀烈嶼（小金門）文化館。（中天李俊龍提供）
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郝龍斌（左）站在父親郝柏村於1958年戍守前線時，在據點內手植的九重葛樹下。（中天李俊龍提供）
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郝龍斌（右三）到金門尋求支持，獲得黨員同志熱情回應。（李金生攝）
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立委楊鎮浯（右）到場站台，強調國民黨一定要團結起來。（李金生攝）
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郝龍斌（右）強調，只有國民黨重返執政，兩岸關係好，才能確保繁榮進步。（李金生攝）
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黨員同志建議黨中央培養優秀青年，做好基層扎根工作。（李金生攝）
郝龍斌重返金門島 「凍蒜」聲展超高人氣
金門鄉親熱情歡迎郝龍斌，表達大力支持的心意。（李金生攝）。

國民黨主席參選人郝龍斌今（13）日走訪金門，來到父親郝柏村打過「823炮戰」，自己也曾念了幾天小學的地方。他用「感恩、惜福」4字說出個人心情和對兩岸關係的期待。當地鄉親和軍眷袍澤則用列隊歡迎和「凍蒜」聲浪，表達對他的大力支持。

郝龍斌在金門老縣長張人俊、李沃士及胡筑生中將等人的陪同下，馬不停蹄穿梭來回大、小金門，首站就是到太武山公墓，向長眠地下的國軍英靈致敬。其中，有很多位是父親郝柏村率領第9師在1958年「823炮戰」陣亡的袍澤弟兄。

他強調，「823炮戰」44天期間，金門落彈48萬發餘發，「沒有823就沒有台灣今天的民主自由」。金門軍民的堅苦卓絕和犧牲奉獻，國人都應永遠銘記在心。

走在「823炮戰」時的小金門第9師蟠龍坑道，郝龍斌回憶當年他的母親每周1次，帶著他去國防部看傷員名單，每回看過後又是另一個7天的等待和煎熬，直到炮戰告一段落為止；他自己則曾在金門念了幾天小學，還記得當時簡陋教室的石桌、石椅，一不小心碰著就會受傷流血。

最近1年半來過3次金門的郝龍斌說，金門作為兩岸和平關係開始第1步的地方，2年前他在台北市長任內，來到金門到處都是陸客，這次再來則相對冷冷清清，市容蕭條許多。

他表示，民進黨執政，不接受「九二共識、一中各表」，不但影響台灣經濟，也影響金門的發展；只有國民黨好，台灣才會更好，也只有國民黨重返執政，兩岸關係好，才能確保金門的繁榮進步。

郝龍斌下午也在金城鎮公所與黨員「開講」，即席回應黨務應興應革事宜，討論十分熱烈。他在停留金門近12小時期間，到處受到民眾蜂擁歡迎和要求合影，「凍蒜」聲浪此起彼落，展現超高人氣。

擔任金門後援會長的李沃士指出，郝龍斌在台北市長任內結合悠遊卡和敬老卡，特別優惠金門鄉親，更派遣水公司團隊協助金門規畫洋山新水廠，改善東半島飲用水質，並建置金門與台北市戶政連線系統，讓金門鄉親免去往返奔波之苦，真正用心看見和關懷金門。

(中時)

關鍵字：金門郝龍斌國民黨台灣兩岸
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