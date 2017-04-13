高雄鐵工廠命案 檢方起訴王妻建請從重量刑
去年11月27日高市仁武區灣內里鐵工廠王姓老闆命案，檢警發現王姓夫妻共謀詐領上千萬保險金，由妻子王黃寶美幫助長年病痛的丈夫自殺後，再故布疑陣讓人誤認遭他殺身亡，檢方偵結案件，認定王妻涉犯刑法第275條第1項幫助他人使之自殺罪嫌，今天將她起訴並建請法院從重量刑。
橋頭地檢署起訴書指出，死者王姓老闆承租高市仁武區1處廠房經營鐵工廠，為家中主要經濟來源，然鐵工廠收入不定，卻需負擔家庭每月約10萬餘元龐大開銷，經濟窘迫而背負壓力，王又因長年罹患下背脊椎炎、右肩滑液囊炎等疾病，於1994年起至去年間陸續投保人壽險、意外險，保險金額達1200萬元，遂萌生自殺獲領鉅額保險金念頭，去年11月25日便將此意告訴妻子。
王妻知道丈夫意圖後，竟同意共謀作案，11月27日上午8時在鐵工廠內，由王妻幫助丈夫自殺，並假造遭他殺身亡，藉此獲取人壽保險金140萬元、意外保險金1060萬元。
當日上午，死者服用王妻提供鎮靜安眠用藥後，兩人先後合力將工廠內桌、椅等物翻倒，並將啤酒、食物、筷子散落一地，假造有人飲酒與死者產生紛爭，打翻現場物品假象。
死者以身體左側貼地姿勢側臥在地上，持刀自殺，再由妻子將他雙腳、雙手綑綁在藤椅扶手，假造被他人殺害假象。後王因藥物產生藥效進入睡眠狀態，王妻才離開現場，死者終因大量出血，造成休克死亡。
檢方調查後認定王妻涉案，審酌王妻與死者為夫妻，家庭生活消費支出均由死者負擔，王妻竟不思共謀解決之道，於死者有意尋死未予阻止，反而幫助他自殺，企圖誤導為臨時工犯案之他殺案件，以利獲取鉅額意外險保險金，可見其無悔意，建請法官對王妻從重量刑。
＊愛惜生命 請撥1995
(中時)
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