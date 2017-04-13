周日來台南聽一場「台灣情歌」

來聽一場台灣情歌吧！台南市民族管絃樂團結合指揮家蘇文慶，偕同「臺語詩之父」林宗源與優質舞團、合唱團等不同領域，攜手勾勒出一幅台灣音樂風情畫，16日下午2時30於台南文化中心盛大公演。

民族管絃樂團團長劉文祥指出，「情歌台灣」音樂會，打破單一語彙，將表演形態與多元藝術融合，讓國樂不再「曲高和寡」。他說，民管創團迄今邁入第17年，肩負城市美學與文化台的雙重使命，未來發展也將朝與土地連結、與文學結合、與城市分享這幾個目標邁進，打造具台南人文特色的文化品牌。

這場音樂會由《茉莉花開》大合奏，揭開序幕；接著他將詮釋以客家民謠桃花開發想創作而成的《情歌》，透過新世代文化洗禮，客家勤樸本色再現旺盛的生命力；胡琴協奏曲《燕子》係指揮家蘇文慶送給常居海外的愛妻結婚13週年禮物；新銳作曲家劉至軒的《億載金城幻想序曲》由高昂嗩吶吹奏出億載金城方正宏偉的格局氣勢。

值得一提的是，壓軸《臺灣詩交響曲》為作曲家蘇文慶以「臺語詩之父」林宗源詩作《古都情網》及《濁水溪》所譜的合唱曲，演出更將配合原詩作者構想，加入靈龍舞蹈團，以黑天鵝、白天鵝之曼妙舞姿，體現濁水溪詩中一邊是清、一邊是濁的意境，並結合多媒體音像、及混聲合唱（源音組合、牧靈美聲），並特別邀請高齡83歲原作者林宗源阿伯現場吟誦。

文化局長葉澤山感謝不同領域的藝術家情義相挺演出。他表示，台南的文化氛圍從常民生活點滴積累而成，營造出動人的古都風情，3、400年的歲月痕跡，早已內化為台灣人的生命姿采。希望大家一起來參與這場盛會，聆聽不同作曲家以不同樂思對臺灣深情詠唱。

(中時)