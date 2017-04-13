台南市精品咖啡評鑑出爐　青農出頭天

「台南市精品咖啡評鑑」已經進入第5屆，今年有26支生豆參賽。(莊曜聰攝)

現場請來虹吸咖啡達人烹煮冠軍咖啡。(莊曜聰攝)

評鑑前3名將代表南市參加全國比賽。(莊曜聰攝)

台南市政府為輔導農民生產高品質精品咖啡，已經連續5年舉辦「台南市精品咖啡評鑑」，今年度有來自東山區在地種植的26支各式生豆參賽，評鑑成績於今天下午揭曉，由29歲的年輕農人林俊吉拿下冠軍，他與24歲的郭柏辰在評鑑前10名共拿下4個獎項，可說是英雄出少年，前3名將代表台南市參加「2017台灣國產精品咖啡豆評鑑」。

市府農業局表示，報名參賽的農民，每人可挑選一種栽培的咖啡豆種，分成日曬、水洗、蜜處理3種方式繳交生豆，評審團隊由5位通過咖啡品質學會(CQI)認證的杯測師組成，比照國際級規則進行評鑑。

林俊吉以「黃波旁」參賽，3種處理方式都進入前10名，並以水洗黃波旁拿下冠軍，而郭柏辰也入選2個獎項，兩人是未滿30歲的青農，都在東山知名的咖啡生態農場工作。

郭柏辰是「大鋤花間」咖啡生態農場的二代，從小就跟著父親種咖啡，林俊吉其實是他的妹夫，結婚後喜歡上山區環境，也投入咖啡栽培，因為年紀相仿默契十足，首次出來參賽就有好成績，兩人都相當開心。

在評鑑成果發表會上，農業局請來虹吸咖啡達人簡嘉程，現場沖煮本屆的冠軍咖啡，以控制火候、溫度及浸泡時間等技巧，呈現多樣層次口感，一杯咖啡可品嘗到果香、龍眼蜜、高山茶的風味，令人嘖嘖稱奇。

(中時)