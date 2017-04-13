甲仙數位機會中心揭牌 行銷在地梅芋竹
甲仙數位機會中心13日舉行揭牌啟用儀式，教育局長范巽綠說，甲仙數位機會中心是高雄第9個數位學習中心，將以傳承文化、快樂經濟與宜居社會為發展特色，藉由數位行銷在地梅芋竹等特色產品，讓走過莫拉克風災陰霾的甲仙區再展風華。
高市目前已設置9個數位機會中心，分別設立在旗山、美濃、六龜、內門、燕巢、林園、大樹、彌陀與甲仙。甲仙數位機會中心設置於甲仙國小。范巽綠說，高市推動數位機會中心已走入第12年，教育局為提升偏鄉數位能力，讓數位機會發展城鄉共榮，即使橫跨不同政府也要持續推動。
為普及民眾與家長數位應用能力，教育局鼓勵位處甲仙中心地區的甲仙國小設立DOC，並在2014年統一超商文教基金會贊助的「好鄰居圖書館」，設置資訊專區，提供甲仙地區民眾免費資訊課程，培養使用數位科技工具的能力，豐富生活應用與樂趣。
尤其近年拔河文化、梅芋竹、化石、商圈產業已成經濟新價值，數位科技所帶來的活力，可發展於產品形象包裝、網路社群經營、異業整合與在地文化推廣、文化新創亮點等機會，讓甲仙區在歷經八八風災後，能藉由數位機會的成立展現自信，發揮「數位樹」雲端學習生生不息的功能，帶領芋鄉再現風華。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。