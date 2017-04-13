甲仙數位機會中心揭牌 行銷在地梅芋竹

甲仙數位機會中心設置於甲仙國小，今日舉行揭牌啟用儀式。（林雅惠攝）

甲仙數位機會中心13日舉行揭牌啟用儀式，教育局長范巽綠說，甲仙數位機會中心是高雄第9個數位學習中心，將以傳承文化、快樂經濟與宜居社會為發展特色，藉由數位行銷在地梅芋竹等特色產品，讓走過莫拉克風災陰霾的甲仙區再展風華。

高市目前已設置9個數位機會中心，分別設立在旗山、美濃、六龜、內門、燕巢、林園、大樹、彌陀與甲仙。甲仙數位機會中心設置於甲仙國小。范巽綠說，高市推動數位機會中心已走入第12年，教育局為提升偏鄉數位能力，讓數位機會發展城鄉共榮，即使橫跨不同政府也要持續推動。

為普及民眾與家長數位應用能力，教育局鼓勵位處甲仙中心地區的甲仙國小設立DOC，並在2014年統一超商文教基金會贊助的「好鄰居圖書館」，設置資訊專區，提供甲仙地區民眾免費資訊課程，培養使用數位科技工具的能力，豐富生活應用與樂趣。

尤其近年拔河文化、梅芋竹、化石、商圈產業已成經濟新價值，數位科技所帶來的活力，可發展於產品形象包裝、網路社群經營、異業整合與在地文化推廣、文化新創亮點等機會，讓甲仙區在歷經八八風災後，能藉由數位機會的成立展現自信，發揮「數位樹」雲端學習生生不息的功能，帶領芋鄉再現風華。

(中時)