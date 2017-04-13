要報警就敲3下 一場誤會讓員警收到花束
桃園市中壢警分局日前接獲報案，陳姓房東說，自己接到張姓房客撥打手機，都不出聲。她擔心房客發生危險，詢問需要報警就敲3下電話，話筒那頭還真的傳來敲了3下的聲音。警方獲報趕往房客住處查看，結果發現只是房客誤觸手機兒不知。事件過後，房東感謝熱心的警察，送上寫著「警民團心」的花束，讓員警好感動。
陳姓房東說，自己的房客撥打自己的手機，但是都不出聲，隨後並掛斷電話，然而電話卻一再被撥通，房東因為人在嘉義無法趕回中壢的出租處查看，故請求警方協助。因擔心房客遭遇不測不敢言明，便向張姓房客說，「說如果需要幫他報警就敲電話3下」，結果房客還真的敲3下。
房東趕緊報警，中壢警分局中壢所警員宋美佳在接到嘉義警方的轉報後，火速前往房客住處查看。員警到場小心翼翼地在外面探詢，但發現屋內燈光已熄滅，均無異聲異狀，但員警仍然不敢大意。詢問一旁住戶發現，均無聽見異聲，且該戶生活交往單純，也沒有看到可疑人士進出。後來警方連繫到房客後才發現是誤會一場，原來是房客上班誤觸電話，一連外撥了好幾通。
警方事後將查處過程告知房東，並認為事件也已經結束。但房東為了感謝警察，送來寫著「警民團心」的花束，讓員警相當感動。
(中時)
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