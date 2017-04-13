南韓大選辯論 眾人圍攻文在寅對薩德與北韓主張

韓聯社13日報導，南韓五大黨總統候選人13日應南韓記者協會和SBS電視臺之邀出席電視辯論會。最大在野黨共同民主黨候選人文在寅與自由韓國黨洪准杓、正黨劉承旼就盧武鉉政府未投票贊成聯大朝鮮人權決議、薩德入南韓展開了激烈舌戰。

盧武鉉是前前任南韓總統，與文在寅同屬立場偏向反美並對北韓較友好的自由派人士，洪准杓和劉承旼則屬於親美反北韓的保守陣營。

曾任盧武鉉政府外長的宋旻淳在回憶錄中稱，2007年聯合國大會就北韓人權決議進行表決時，盧武鉉政府在詢問北韓意見後投出棄權票。洪准杓問時任總統府秘書室長的文在寅這是否屬實。文在寅予以否認，他說與會者的記憶可能有所不同，但其他與會者都說不屬實，詳情可查閱會議記錄。

洪准杓問文在寅此前說若當選總統最先會訪問北韓，這番話是否仍然有效。文在寅反問，若這樣能廢除北韓核武，難道洪准杓不願意去北韓?

至於薩德入韓問題，正黨劉承旼說文在寅起初反對在半島部署薩德。文在寅則表示，當時他譴責政府倉促決定，沒有征得內部同意。如今，他認為把該問題交給下一屆政府可取。文在寅還說，薩德是效用有限的防禦性武器，促使北韓完全棄核更可取。

劉承旼指出，文在寅直到第六次核試臨近才說北韓若核挑釁，將不得不引進薩德入韓，選前改口同意部署，令人費解。文在寅回應，朴槿惠政府沒有為爭取北韓棄核而努力到位，可我能做到。

(旺報)