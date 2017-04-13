法國實驗自造工坊創辦人 桃園青創指揮部參訪

法國實驗自造工坊Artilect Fablab創辦人Nicolas Lassabe13日到桃園青創指揮部參訪，並體驗桃園青創團隊的機器人作品。(桃園市青年事務局提供)

法國實驗自造工坊Artilect Fablab創辦人Nicolas Lassabe13日到桃園參訪，並到「青創指揮部」體驗，希望桃園市政府協助爭取2019年Fablab世界大會在台灣舉辦，也邀請桃園市政府及桃園自造者團體參與5月到法國參加「Fablab festival」。

Nicolas Lassabe昨天到青年事務局內的「青創指揮部」，並了解青創模式。並由青創團隊FUZZY studio模弧工作室展示機器人作品，桃園自造者協會也展示創客創意作品，讓眾人體驗台灣自造樂趣。

Nicolas Lassabe說，法國實驗自造工坊是自發性的草根組織，分為建築、音樂、無人機等多個實驗室。希望透過與國際間城市的交流，激發更多創意思維。此次到桃園，希望政府支持2018年FAB14世界大會及2019年FAB15能在台灣舉辦。

(中時)