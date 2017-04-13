桃園首口光電埤塘啟用 可供170戶家庭年用量
桃園市政府在農業博覽會展區的北湖國小旁埤塘，設置全台首口光電埤塘，年發電量約60萬度，可供應約170戶家庭年用電量。13日首度啟用，桃園市長鄭文燦表示，桃園發展「光電埤塘計畫」，預計3年內到達600百萬瓦的目標。
鄭文燦表示，目前桃園約有2851口埤塘，是全台埤塘最多的城市，早期桃園區域內沒有明顯或流量穩定的河川，為了生活及農業灌溉所需，大量開闢埤塘隨著石門水庫完工、桃園、石門大圳開鑿，取代埤塘作為供給灌溉水源後，慢慢改做其他用途。
(中時)
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