吃墨西哥菜 抽老爺酒店住宿券

為將墨西哥料理的獨特風味推薦給國人，老爺酒店集團特別派六家飯店廚師團隊共七位主廚前往西貢老爺酒店項向行政主廚Arturo Cristiane(右3)學習道地墨西哥菜的製作方式，將於4／15-4／30在台北、新竹、礁溪、知本、台南及北投六家飯店自助餐熱辣上菜。(業者提供)

客座主廚Arturo Cristiane在今(13)日墨西哥食尚週發表會上一一為用餐來賓推薦墨西哥餅Tortilla配料，酪梨鮮蝦、烤雞肉搭配不同的墨西哥辣醬，呈現出的風味各異，獲得在場嘉賓好評。(業者提供)

美食是認識一個國家文化最快的方式，台灣向來對味道的接受度高，不管中西料理、日韓料理、港點、泰菜、越菜……在台灣接受度都相當高。墨西哥身為和法國、印度、中國、義大利齊名的世界五大菜系，在台灣卻很少被提及。

老爺酒店積極引進國外料理文化，激盪台灣更多可能性。今(13)日舉辦「VIVA MEXICO墨西哥食尚週」活動發表會，西貢老爺行政主廚Chef Arturo特別從越南飛抵台灣，於今日加入老爺廚師團隊，為與會貴賓帶來多達數十道傳統的墨西哥料理。

其中為了製作最具代表性的「墨西哥餅」，特別將家鄉地道的製餅木座搬到現場親自示範，現烤的香酥餅皮加入碳烤雞肉、香菜、蕃茄沙沙、酪梨醬、酸奶、辣醬等配料，豐富多層次的口感融入口中，獲得與會貴賓的一致好評。

老爺酒店集團除了在餐飲上帶來墨西哥經典料理外，也將於用餐期間配上充滿墨國情懷的民族音樂，再加上現場服務人員身著墨西哥經典服裝：大草帽及大舞裙供消費者合照，以及特別企畫的主題遊戲，像是礁溪老爺酒店平日用餐客人，可挑戰限時內搖手沙鈴次數最多者即可獲贈Tequila Boom(龍舌蘭酒)一杯；台南老爺酒店則推出每日限量五名用餐客人，限時內跳最多下墨西哥帽子舞即可獲獎。各家飯店使出全力，希望讓來到飯店的客人能以味覺、聽覺、視覺體驗墨西哥文化。

此外，在「VIVA Mexico墨西哥食尚週」期間，更熱情祭出超值抽獎活動，週週抽出住宿券及餐券，其中包含50張老爺套房住宿，總金額高達170萬，想品嚐墨西哥佳餚、又想抽大獎的消費者，敬請把握兩週的機會，體驗難得的一見的墨西哥飲食文化。

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(中時)