吃墨西哥菜 抽老爺酒店住宿券
美食是認識一個國家文化最快的方式，台灣向來對味道的接受度高，不管中西料理、日韓料理、港點、泰菜、越菜……在台灣接受度都相當高。墨西哥身為和法國、印度、中國、義大利齊名的世界五大菜系，在台灣卻很少被提及。
老爺酒店積極引進國外料理文化，激盪台灣更多可能性。今(13)日舉辦「VIVA MEXICO墨西哥食尚週」活動發表會，西貢老爺行政主廚Chef Arturo特別從越南飛抵台灣，於今日加入老爺廚師團隊，為與會貴賓帶來多達數十道傳統的墨西哥料理。
其中為了製作最具代表性的「墨西哥餅」，特別將家鄉地道的製餅木座搬到現場親自示範，現烤的香酥餅皮加入碳烤雞肉、香菜、蕃茄沙沙、酪梨醬、酸奶、辣醬等配料，豐富多層次的口感融入口中，獲得與會貴賓的一致好評。
老爺酒店集團除了在餐飲上帶來墨西哥經典料理外，也將於用餐期間配上充滿墨國情懷的民族音樂，再加上現場服務人員身著墨西哥經典服裝：大草帽及大舞裙供消費者合照，以及特別企畫的主題遊戲，像是礁溪老爺酒店平日用餐客人，可挑戰限時內搖手沙鈴次數最多者即可獲贈Tequila Boom(龍舌蘭酒)一杯；台南老爺酒店則推出每日限量五名用餐客人，限時內跳最多下墨西哥帽子舞即可獲獎。各家飯店使出全力，希望讓來到飯店的客人能以味覺、聽覺、視覺體驗墨西哥文化。
此外，在「VIVA Mexico墨西哥食尚週」期間，更熱情祭出超值抽獎活動，週週抽出住宿券及餐券，其中包含50張老爺套房住宿，總金額高達170萬，想品嚐墨西哥佳餚、又想抽大獎的消費者，敬請把握兩週的機會，體驗難得的一見的墨西哥飲食文化。
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(中時)
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