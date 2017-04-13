治平高中競技啦啦隊 奪啦啦隊錦標賽5連霸

桃園市楊梅區治平高中競技啦啦隊日前參加中等學校啦啦隊錦標賽，獲得3項冠軍，其中競技啦啦隊高中大團體混合甲組更是5連霸。(賴佑維攝)

桃園市楊梅區治平高中競技啦啦隊日前參加中等學校啦啦隊錦標賽，獲得3項冠軍，其中競技啦啦隊高中大團體混合甲組更是5連霸。(賴佑維攝)

桃園市楊梅區治平高中競技啦啦隊日前參加中等學校啦啦隊錦標賽，啦啦舞高中小團體嘻哈組獲得冠軍。(賴佑維攝)

桃園市楊梅區治平高中競技啦啦隊日前參加中等學校啦啦隊錦標賽，獲得競技啦啦隊高中大團體混合甲組、啦啦舞高中小團體嘻哈組、啦啦舞高中雙人嘻哈組等3項冠軍。隊員們說，比賽前不少人得到流感等疾病，但眾人努力練習，還是奪下冠軍。

治平高中啦啦隊8日到新北市參加中等學校啦啦隊錦標賽，賽事分為競技啦啦隊、啦啦舞、創意啦啦隊比賽等項目。其中最受矚目的高中大團體混合甲組項目，順利奪下冠軍，締造5連霸佳績。

選手許炳瑩說，比賽前大輪流得到流感、A型流感、諾羅病毒等，直到比賽前2周才全員到齊展開團練。她也說，因為這次學弟妹較多，練習基本動作的技巧花更多時間，所幸大家都很認真，努力奪下冠軍。

(中時)